A. Čekuolis atskleidė, kad Kuba jam iš pradžių paliko teigiamą įspūdį, tačiau žurnalistas netruko pažinti tikrąjį revoliucijos veidą. „Patiko dėl to, kad dar buvo revoliucija. Žmonės tarnautojai, kareiviai, karininkai visi vaikščiojo vienodai apsirengę alyvmedžių žalumo uniformomis be jokių tenais ženkliukų, medalių, be nieko. Į Fidelį kreipdavosi visi tu, – sakė pašnekovas. – Žinant, kokia prie sovietų buvo griežta, rigoristinė nomenklatūrinė struktūra: visi „tamsta direktoriau“, „drauge pirmininke“. Lietuvoj to gal buvo mažiau, labiau Rusijoje. Bet toks proletarinėje valstybėje vergautojo stilius. Ir be jokių perspektyvų, kad kas nors į gerą pasikeis. O pas juos jau dabar toks demokratiškas požiūris, o jie dar žada toliau daryti revoliuciją Lotynų Amerikoje. Bet kas paaiškėjo, kad jie neturėjo iš ko daugiau mokytis, tik iš Sovietų Sąjungos“.

„Bet tai tebuvo pradžioje, ir tai tebuvo išorinė demokratija. Valdžios eiliniai tarnautojai ar gyventojai neturėjo ir iki šiol jos neturi jokios, – prisiminimais dalijosi A. Čekuolis. – Aš tik paskui po kurio laiko supratau, kad kai įvedamas socializmas, tai pradeda trūkti produktų. Ir pirmoje eilėje tų produktų, kuriuos gamina vietoje. Kuboje pradėjo trūkti kavos. O ją augina ir labai plačiai ir labai gerą kavą. Ir eksportuodavo, bet svarbiausia, kad blogi derliai būdavo. Visur, kur socializmas – blogi derliai. Kodėl? Ne laiku pasėjo, ne laiku palaistė, paskui perlaistė, ne laiku apgenėjo, apžiūrėjo. Dabar tas viskas kartojasi Venesueloje. Irgi neva tai demokratija, o demokratijos nėra. Mokantys dirbti pabėgo, o rezultate buvo labai daug žmonių, bet galinčių dirbti – ne, mokančių dirbti – ne. O jų žvejyba iš viso sustojo. Todėl, kad neliko visai laivų, visi laivai su pabėgėliais prie Majamio“.

„Socializmas – puiki svajonė, puiki utopija. Bet ji ir lieka utopija. Ji nefunkcionali, ji negali veikti. Kavos nebuvo. Šalis, kuri augina cukranendres, neturėjo cukraus parduotuvėse. Galvijus turi, mėsa pagal korteles. Vištų, paukščių turi – mėsa pagal korteles“, – pasakojo A. Čekuolis.

Anot A. Čekuolio, tos pačios problemos šiandien kartojasi Venesueloje. „Na tiesiog, rodos, per kalkę perpiešta. Turi daugiau naftos atsargų, negu bet kuri kita šalis pasaulyje, daugiau negu Saudo Arabija – trūksta benzino, trūksta dyzelio, tepalų. Turi pampas, ten tūkstančiai galvijų. Kokiu būdu padaryti, kad trūktų mėsos? Reikia labai pasistengti. Dar Kuboj be kavos ryžius augindavo, apelsinus. Faktiškai laukiniai patys auga, įkišai pagalį ir po 2-3 metų jau apelsinmedis. Tai mano žmonai, kai laukėsi, pagimdė dukrelę, tai kaip užsienietei, jaunai motinai – 3 apelsinai per parą. Tai aš savo mašiną paimdavau, išvažiuodavau pas valstiečius, tai tie verkdami duodavo man veltui. Po apelsinmedžiais ten tokios piramidės sukritusių. Nėra, kas surenka“, – kalbėjo pašnekovas.

„Mes pristatydavome žuvį, bet Kuba niekada už tą žuvį nėra sumokėjusi. Kaip nėra sumokėjusi už naftą, už audinius, už automobilius tiesiog. SSRS „eksportuodavo“, tiesiog išveždavo „Volgas“, „Žigulius“, net „Moskvičius“, kurie labai sunkiai pajuda iš vietos, o kai pajuda – sugenda. Ir nei karto už tai nėra sumokėjusi. Jeigu buvo, tai simboliškai ką nors nedaug. O kaip apsigindavo Fidelis? Jis visada ką nors mandro pasako. Mes gavome iš SSRS, bet mes jai tiesiogiai nemokėsime. Mes mokėsime kitoms šalims, kurios kovoja už socializmą. Savo pagalbą mes suteiksime ir nereikalausime iš jų atlyginimo“, – pasakojo A. Čekuolis.

A. Čekuolis puikiai prisimena, kad pradžioje Havanos kino teatre pasirodžius filmui apie F. Castro visi imdavo ploti. Vėliau plojimai nurimo, o po kiek laiko imta jį nušvilpinėti.

Inkliuzas, kuris keičiasi

Kubos laukia neišvengiami pokyčiai. Šalis vis dar tebėra įstrigusi savo revoliucijos gniaužtuose, tačiau ji jau nebėra tokia, kokia buvo anksčiau. 2018-jų liepą Havana paskelbė naujos konstitucijos juodraštį. Vienas iš įdomiausių aspektų – Kuba atsisako tikslo pastatyti komunizmą. Taip pat pripažįstama ribota privati nuosavybė, prezidentui įvedamas dviejų kadencijų limitas. Ekspertų teigimu, Kuba bandys sukti Kinijos arba Vietnamo keliu.

„Paradoksaliai, bet man atrodo, kad Kubai sekasi. Nepaisant to, kad žlugus SSRS Kuba neteko rankos maitintojos. Tai buvo didžiausia ekonominė krizė. Jei kalbiesi su kubiečiais, jie tą atsimena su didžiuliu siaubu. Kitas dalykas, galima kalbėti, kas atsitinka, kai revoliucijos užsitęsia. Nėra sunku suprasti revoliucijos žiaurumą. Yra priešai, yra gėris, yra blogis, žmonės šaudosi, kažkas bėga, ateini į valdžią, visi žino, kas atsitiko. Nuo Prancūzijos revoliucijos ir taip toliau. Bet ką daryti, kai revoliucija trunka 50 metų? Kaip gali revoliucija trukti 50 metų? Tada atsiranda labai daug priešų. Tada bet koks nepritarimas laikomas išdavyste. Iš principo tu negali nesutikti su partijos linija. Problema yra ir ta, kad partija nėra visai neteisi, sakydama, kad JAV 600 kartų bandė nužudyti Fidelį ir finansuoja bet kokią įmanomą opoziciją. Kad tu niekada nežinai, kada ta opozicija kyla iš žmonių noro gyventi geriau, o kiek ji kyla iš to, kad JAV finansuoja ją“, – sakė I. Giedraitytė.

Tačiau aišku viena – Kuba turės keistis.