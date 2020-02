Neabejotinai didžiausią kovų dalį teko atlaikyti Bosnijai, kurios teritorija buvo paversta mūšio lauku, o sostinė Sarajevas patyrė sunkiai įsivaizduojamo brutalumo apgultį. Mažas stebuklas, kad jaunai, iš visų pusių apsuptai šaliai iš viso pavyko atsilaikyti. „Jiems pavyko atsilaikyti tik Sarajeve ir centrinėse teritorijose. Iš esmės Serbija užėmė visas jų teritorijas. Ir man atrodo, Serbijos Respublikos Bosnijos teritorijoje sukūrimas yra tam tikra JAV nuolaida Serbijai. Aišku, dar reiktų sakyti, kad Bosnija buvo aktyviai remiama Turkijos ir musulmoniškojo pasaulio. Gaudavo paramos ir pinigų. Be abejo, tokiuose konfliktuose visada išlenda ir samdinių klausimas. Ar dalyvavo užsienio samdinių, sunku pasakyti. Nenoriu veltis į spekuliacijas, bet Austrijoje buvo nuteisti žmonės, kurie verbavo musulmonus dalyvauti Bosnijos konflikte. Kažkoks ryšys čia yra“, – teigė K. Kilinskas.

Patys serbai taip pat turėjo sutikti su nuolaidomis. 1995 metais Kroatija sėkmingai atsiėmė prarastas teritorijas, o Sarajevas nebuvo nė per žingsnį arčiau pasidavimo nei apgulties pradžioje. „Situacija tokia, kad miestą gynė apie 70 tūkst. bosnių sukarintų organizacijų narių. Yra ir kitas dalykas – Serbijos kariuomenė nebuvo pakankamai pajėgi jo paimti. Nei vieni, nei kiti negalėjo nieko daugiau padaryti“, – sakė K. Kilinskas. Po kroatų puolimo ir NATO antskrydžių uragano serbai buvo priversti atsisakyti savo teritorinių ambicijų.

Antrojo karo šešėlis

Lyderystės sprendžiant konfliktą ėmėsi perrinkimo siekiantis prezidentas Billas Clintonas. 1995 m. lapkričio 1 dieną Ohajo valstijoje pasiekiamas Daytono susitarimas, kuris užbaigė trejus su puse metų trukusį konfliktą, – Jugoslavija buvo padalyta, o bene painiausia susitarimo dalimi tapo Bosnijos kompromisas. Šalis buvo padalyta į du administracinius vienetus – Bosnijos ir Hercegovinos Federacinę Respubliką ir Serbų respubliką bei Brčko regioną, kurį kartu valdo abu autonominiai vienetai. Šalies prezidento pareigybė išskirstyta pagal tautybę ir padalyta trims asmenims: serbui, kroatui ir bosniui. Šalis taip pat turi du parlamento rūmus, o dėl itin painaus valdžių pasidalijimo ir persidengimo ji atrodo sunkiai valdoma – serbiškoji respublika retkarčiais vėl pagrasina atsiskirti.

Trejus su puse metų trukęs karas neatpažįstamai subjaurojo buvusios Jugoslavijos palikimą. Miestai iki šiol randuoti – karo sugriautų pastatų pilni Zagrebo, Sarajevo ir Belgrado centrai, ištisi kaimai nušluoti nuo žemės paviršiaus, o apie karo žiaurumus byloja tuščios, kulkų suvarpytos sienos. Skaičiuojama, kad dėl karo veiksmų žuvo apie 140 tūkst. gyventojų, o dar 4 milijonai buvo priversti palikti savo namus.

Pasirašytas susitarimas nepajėgė suvesti visų sąskaitų. Jautriausiu tašku vėl tapo Kosovas, jis per pirmąjį Jugoslavijos karą stengėsi laikytis nuošaliai. Kosovo prezidentas Ibrahimas Rugovas laikėsi pasyvaus pasipriešinimo Belgrado dominavimui pozicijos, tačiau greitai tapo aišku, kad Serbijos kontroliuojamų likusių Kosovo albanų po karo laukia tolesnė sisteminė diskriminacija, o per karą atvertos etninės įtampos net nesiekta numalšinti. Padėtimi nusivylę vietos albanai ėmė burtis į Kosovo išlaisvinimo armiją (KIA), kuriai, manoma, slapta ginklus tiekė Albanijos kariuomenė. 1996 m. kovo 22 dieną KIA surengė 4 išpuolius prieš serbų saugumo pareigūnus. Išpuoliai pranašavo didelių neramumų pradžią.

1997 m. žlugus Albanijos prezidento Sali Berishos administracijai šalis paniro į chaosą, kariuomenės sandėliai buvo nusiaubti organizuotų gaujų, o karinė technika atsidūrė kitapus sienos su Serbija. Belgradas KIA laikė teroristine organizacija, įtampa toliau augo. 1998 m. pradžioje KLA tęsė savo atakas prieš Jugoslavijos pajėgas pasienyje, siekė susijungti su Albanija, tačiau serbai neketino sėdėti rankų sudėję. Kovo 5 dieną surengto reido Jašhari kaime metu nukauta 60 albanų, iš kurių trečdalis – civiliai. Prasiveržęs smurtas priminė pasauliui apie ką tik pasibaigusio karo žiaurumus. Šį kartą Vakarai neketino laukti dar vienos humanitarinės katastrofos. Įspūdį pablogino naujai sudaryta Jugoslavijos vyriausybė, kurią formavo Serbijos socialistų partija kartu su Serbijos radikalų partija. Ultranacionalistui Vojislavui Šešėljui tapus vicepremjeru tapo aišku, kad taikiai išspręsti konflikto nepavyks. Albanų sukilėliai ėmėsi partizaninės taktikos puldinėti Jugoslavijos pajėgas.

Gegužės mėnesį Jugoslavijos prezidentas S. Miloševičius su Rusijos prezidentu Borisu Jelcinu sutarė dėl ugnies nutraukimo. Aktyvus Rusijos įsitraukimas į konfliktą vidinės suirutės ir ekonominės krizės sąlygomis, o vėliau ir savo taikdarių siuntimas į regioną puikiai parodo Balkanų svarbą Kremliaus dienotvarkėje. Paliaubos baigėsi, kai KIA užėmė Orahovač miestelį ir apiplėšė bei su žemėmis sulygino vienuolyną, kuriame buvo laikomos stačiatikių šventųjų Kosmo ir Damiano relikvijos, o vienuoliai deportuoti į karo belaisvių stovyklą. Serbai kaipmat atsakė ugnimi.

1998 m. spalio 13 dieną Šiaurės Atlanto organizacijos taryba pagrasino autorizuoti oro operacijos virš Jugoslavijos pradžią, jeigu nebus pasirašytos paliaubos. Paliaubos buvo pasirašytos, tačiau tai neatgrasė abiejų pusių nuo smurto. Sausio 15 dieną 45 albanų ūkininkai Račako kaime buvo suvaryti į kalno viršų ir sušaudyti. Skerdynės priminė baisiausius ką tik praūžusio karo siaubus. Būtent Račako žudynės vėliau bus panaudotos kaip pagrindas S. Miloševičaus teisme kaltinant jį nusikaltimais žmoniškumui.

Šaltinis Vidapress. Subombarduota Kinijos ambasada Belgrade 199 m.

Situacijai toliau blogėjant Belgradas 1999 m. kovo 23 d. paskelbė visuotinę mobilizaciją. NATO tą pačią dieną pradėjo oro kampaniją virš Serbijos. Per 4 mėnesius trukusią operaciją aljansas atliko 38 tūkst. antskrydžių prieš Jugoslavijos taikinius, nukauta per 1000 karių. Taikytasi į karinius, pramonės taikinius, tiltus ir kitą infrastruktūrą, „Human Rights Watch“ skaičiavimu, neišvengta apie 500 civilių aukų. Gegužės 7 dieną kilo didžiulis tarptautinis skandalas, kai per klaidą subombardavus Kinijos ambasadą Belgrade žuvo 3 Kinijos piliečiai.

1999 m. liepos 3 d. S. Miloševičius galiausiai pasidavė tarptautiniam spaudimui ir sutiko su ugnies nutraukimo sąlygomis, o dar po devynių dienų ant Kosovo žemės jau pasirodė pirmieji iš 30 tūkst. taikdarių iš 34 valstybių.

Greita NATO intervencija neleido karui peraugti į dar vienas masines žudynes. Aukų skaičius, nors ir tragiškas, nė iš tolo neprilygsta pirmajam Jugoslavijos karui – 13 548 aukos, iš kurių daugiau nei du trečdalius sudarė Kosovo albanai. Serbija ir Rusija mėgsta kritikuoti neva neteisėtą NATO vaidmenį imantis veiksmų be JT rezoliucijos, tačiau veiksmai sulaukė stiprios, nors ir nevienareikšmės, tarptautinės paramos. JT Generalinis sekretorius Kofi Annanas pripažino, kad veiksmai buvo teisėti, nors JT ir turėjo atlikti lemiamą vaidmenį sprendimų procese.

Jugoslavijos pajėgos vykdė suplanuotą teroro ir etninio išvarymo kampaniją prieš Kosovo albanus. Kampanija, dažnai apibūdinama „etniniu valymu“ siekta išvyti kuo daugiau, jei ne visus Kosovo albanus iš Kosovo teritorijos, sugriauti jų visuomenės pamatus ir neleisti sugrįžti Nepriklausomos tarptautinės Kosovo komisijos išvada ataskaitoje „The Kosovo Report“.

Visgi, paliaubos neužtikrino ilgalaikio sprendimo regione ir po beveik dešimtmečio ginčų, žlugusių diskusijų, protestų ir etninio smurto bangų Kosovas 2008 metais paskelbė nepriklausomybę, kurią iki šiol pripažįsta ne visas pasaulis. Didžioji dalis vakarų valstybių, įskaitant Lietuvą, Kosovą laiko savarankiška valstybe, tačiau Rusija, Kinija ir gausus būrys kitų nepriklausomybės nepripažįsta. Toks neapibržtumas garantuoja, kad regionas išliks karštu dar ilgą laiką.

„Žiūrint istoriškai, pavyzdžiui, nuo pat XIX a., kai randasi nacionalizmas, silpsta Osmanų imperija ir prasideda sukilimai Graikijoje, Serbijoje, tas regionas buvo nestabilus. Iš vienos pusės, dėl savo tokio nacionalizmo ir dėl labai didelio etniškumo tas regionas lieka toks labai karštas. Pastaruoju metu ten Kinija pradeda vaidinti didelį vaidmenį – išnuomotas Pirėjo uostas, tiesiami geležinkeliai, mėginama susijungti su Bosnija ir Hercegovina. Bosnija stringa su reformomis, iš kitos pusės, neaišku, ar Europos Sąjunga jai talkininkaus“, – kalbėjo K. Kilinskas