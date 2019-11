„Kai mes jau buvome Saudo Arabijoje, dar rimčiau pradėjome į tai žiūrėti. Iš vokiečių turėjome tokį šarvuotį FOX. Jo technologija buvo labai tinkama cheminiams dalykams matuoti. Mes ir kiekvienam šarvuoty turėjom tokius paprastus, bet veiksmingus prietaisus – perlauži, pamatuoji orą ir žinai, kur yra chemikalų. Mums pradėjo duoti naujesnius nuo chemikalų saugančius kostiumus, uniformas. Darė ir skiepus, – prisiminimais dalijosi pašnekovas. – Aš gavau skiepą nuo botulizmo. Buvo manoma, kad botulizmo užkratas gali būti uždėtas ant raketų ir metamas. Jei neklystu, kas 4 ar kas 6 valandas turėjau gerti specialią tabletę. Saddamas turėjo nervus veikiančių dujų, jos tokios stiprios, kad net nebeturėtum laiko. Jeigu būtų metę, būtum tuojau numiręs. Ta tabletė suteiktų užtektinai laiko susileisti priešnuodį: mes prie kaukių turėjom tokias dideles adatas – šauni jomis sau į šoną. Arba jei jau guli, tai kitas tau suleidžia. Buvau įsitikinęs, kad kovosime su chemikalais. Visada sakydavau: jeigu nulipi nuo šarvuočio, gali pamiršt bet ką, bet tik ne du dalykus – savo šautuvą ir kaukę. Labai rimtai į visa tai žiūrėjome.“

Deganti žemė ir lyjanti nafta

Skaičiuojama, kad Kuveite Irakas buvo sutelkęs beveik pusę savo kariuomenės – 23 divizijas. Prasidėjus operacijai ant žemės visas Kuveitas išlaisvintas per 100 valandų. Po nesustojančio talžymo iš oro Irako pajėgos buvo visiškai palūžusios. „Kol neprasidėjo karas, mes tikrai manėm, kad jie bus labai rimti kovotojai. Kai įvažiavom, pasirodė kitaip. Manau, tas visas mėnuo, kai iš lėktuvų vis krito bombos, atėmė entuziazmą ką nors daryti“, – prisiminė D. Novickis.

„Tie patys kariai atrodė be jokios valios, norėjo tai kuo greičiau baigti. Prisimenu, iš lėktuvo mesdavo tokius lapelius, kur parašyta – pasiduokite. Neva Amerika atvažiuos, jūs pasiduokite ir parodykite šitą lapelį. Pamenu, mačiau net 4 irakiečius, laikančius 1 lapelį: bijojo, jeigu jo nelaikys, gal mes juos sušaudysime. Norėjo pasiduoti. Aišku, čia mano patirtis. Buvo vietų, kur vyko arši kova. Netoli oro uosto irakiečiai labai norėjo kovoti. Negalima sakyti, kad 100 proc. pasidavė. Bet buvo kitaip, nei maniau“, – prisiminė pašnekovas.

Antrą dieną irakiečiai pradėjo deginti tuos šulinius. Tai tikrai atrodė netikėta: vidury dienos nieko nebuvo matyti. Mes visą dieną nejudėjom dėl keleto priežasčių. Trečią dieną vėjas pradėjo pūsti dūmus kitur, bet ta nafta... jos buvo visur. Lijo nafta. Ten tokiais kiekiais degė – – sakė D. Novickis.

Nepamirštamą įspūdį lietuviui paliko irakiečių ginklai ir technika, kurių kokybė pasirodė apverktina. Surūdiję ginklai, pasenusi, neprižiūrėta technika atrodė daug prasčiau, nei laukė koalicijos pajėgos. Irako kariuomenė po karo su Iranu buvo suvargusi. „Maniau, kad sovietų ginklai bus stipresni. Bet kai pradėjom juos judinti... Kai mes jau buvom Kuveite, pasibaigus karui, ir vaikščiojome tarp tų visų tankų, daug iš jų, pasirodo, buvo iš Kinijos. Daugiau negu sovietų. Jie buvo panašūs, bet, kai pradėjau žiūrėti, atrodė labai blogai išlaikyti, neprižiūrėti. Jeigu pamatytum amerikietį, laikantį surūdijusį ginklą, tai jau būtų problema. Kalbama apie discipliną. Ant tavo šautuvo visai negali būti jokių rūdžių, o ten taip apleista atrodė. Įsivaizdavau, kad bus daug didesnis priešas, negu buvo“, – kalbėjo D. Novickis.

Karys prisiminė radęs vieno irakiečių kario nuo chemikalų saugančią kaukę, kurios abu akių stiklai buvo išdaužti, o joje prikišta maisto atsargų. Atrodo, patys irakiečiai nebuvo pasiruošę cheminio ginklo atakai. „Jei vėjas papūstų, jie patys nukentėtų. Nežinau, kiek jie buvo pasiruošę tą daryti. Mes nekovojom su tais elitiniais jų daliniais, respublikos sargybiniais, idlitais, čia buvo paprasti šauktiniai, manau“, – sakė pašnekovas.

Operacija buvo užbaigta per 3 dienas. Pirmą dieną D. Novickio dalinys judėjo per dykumą be sustojimo. Antrą dieną teko stabtelėti ir išminuoti seriją minų laukų. O trečią dieną privažiuota iki pat Kuveito, tačiau į miestą nesiveržta. Buvo leista pačių kuveitiečių pajėgoms išlaisvinti savo šalį.

JAV pajėgos suklaidino Irako gynybą – buvo tikimasi invazijos iš jūros. Duota užuominų, kad jūrų pėstininkai laipinsis pajūryje, o pagrindinė jėga smogs vieninteliu greitkeliu, vedančiu iš Saudo Arabijos. Iš šiaurės Irako pajėgos būtent greitkeliu atvažiavo ir be vargo užėmė Kuveitą. Buvo laukiama panašaus manevro. Tačiau koalicija pasuko kita kryptimi – padarė lanką per vakarus ir apvažiavo kliūtis plyna dykuma. Tačiau koordinuoti šimtatūkstantines pajėgas nebuvo paprasta.

„Kaip tik buvo neseniai atsiradęs GPS. Kai pradėjom pratybas, tai GPS dar neveikė normaliai, turėjom keletą valandų per dieną, kai galėjom naudoti, nes dar nebuvo visų reikiamų palydovų. Prisimenu tokį įspūdį: kur tik pažiūri į priekį, į dešinę į kairę ar atgal, visur tokia masė pajėgų. Mūsų Task Force turėjo tankų batalioną, du šarvuotus pėstininkų batalionus. Ir gale buvo artilerijos batalionas. Gal net du. Šalia mūsų buvo kitas, toks pat Task Force „Papa Bear“. Jie irgi turėjo viską. Tikrai gali sakyti, kad nebuvai vienas. Žinojai, kad tiek lėktuvų buvo, – laukia su bombomis“, – prisiminė D. Novickis.

Vyras prisipažįsta jautęs didžiulį palaikymą ne tik iš JAV piliečių (jie siuntė laiškus ir siuntinius su skanėstais), bet ir iš visos tarptautinės bendruomenės. „Važiavome per dykumą ir sukoordinuota buvo taip, kad žinojome: čia – šarvuotis, už 100 m – irgi šarvuotis. Kai kas nors pajuda, tu irgi pajudi, – kalbėjo karininkas. – Žinojai, kad jei tas pasitraukia, tai ir tu pasitrauki truputį. Aišku, jei pašauki artileriją, tai jie atvažiuoja arčiau, nes būna gana toli. Mūsų artilerija buvo be vikšrų, tai jie tempė juos, todėl užtruko važiuojant per tą smėlį. Arba, būna, privažiuoji kokį beduiną arba arabų ūkininką, jis gano šimtus ožkų ar avių, tada tas šarvuočių srautas „apglėbia“ jį, apvažiuoja.“

Didžiulį įspūdį kariui paliko degantys naftos laukai, kuriuos užkūrė besitraukiančios Irako pajėgos. Privažiavus minų laukus teko kuriam laikui sustoti. Tuo metu koalicijos pajėgas tiesiog apgaubė tirštas, drėgnas ir juodas it smala degančios naftos debesis.

Saddamas lieka Bagdade

„Ketvirtą dieną dar vyko karas, nešiojom nuo chemikalų saugančias uniformas, tada mus pašaukė pulkininkas Mattisas. Surinko visus karininkus ir pasakė: 100 valandų praėjo, prezidentas Bushas pranešė, kad pasibaigė. Nuoširdžiai galiu pasakyti, viskas pasirodė daug lengviau, negu maniau, negu ruošėmės. Mes manėm, kad turėsim labai daug aukų“, – sakė jis.

G. H. W. Bushas priėmė sprendimą veikti griežtai pagal JT suteiktą mandatą – išlaisvinti Kuveitą ir sustoti ties Irako siena. Saddamas buvo pažemintas, bet jam buvo leista likti valdžioje.

Spėju, kad jeigu būtume ėję iki galo, mes iki šiol turėtumėme pajėgų Bagdade <...> Klausimas mano galvoje buvo, kiek papildomų amerikiečių aukų yra vertas Saddamas. Atsakymas – ne tiek jau velniškai daug – JAV gynybos Sekretorius Dickas Cheney, 1992 metai.

D. Cheney buvo prezidento George'o Busho jaunesniojo viceprezidentas ir aktyvus Irako karo šalininkas 2003 metais.

„Man atrodo, kad galime ieškoti sąsajų su šiandiena, – teigė L. Kojala. – Prisiminkime, ką Obama sakė Sirijos atveju. Kai prasidėjo karas ir atrodė, kad Assadas tuoj tuoj kris, jis sakė, kad mes turime remti tuos, kurie nori nuversti Assadą, nes Assado natūraliai nepalaikom: jis yra brutalus diktatorius, bet tai turi išsispręsti tarp jų pačių. Jie patys turi priimti sprendimą. Tą pačią gaidelę įžvelgiu ir čia. Juk tuo metu prasidėjo sukilimas prieš Husseiną Irake. Ir netgi buvę kariai, kurie kariavo tam pačiam kare su amerikiečiais, grįžo į savo šalį ir irgi sukilo, kurdai sukilo, ir tikrai atrodė, kad galbūt nusilpęs ir galios įvaizdį praradęs ką tik sutriuškintas Husseinas tuoj tuoj kris. Galbūt nereikia tam papildomų paskatų, kurios sukurtų įvaizdį, kad čia gal trečiosios šalies intervencija į vidaus reikalus ir gal ta būsimoji šalies valdžia yra nelegitiminė.“

„Antras dalykas – manau, labai svarbu buvo mandatas. JT Saugumo tarybos. Pasako – išvaduojam Kuveitą. Apie jokį Saddamo ar Irako nuvertimą ar valstybės perversmą nekalbama. Vadinasi, tu netenki paramos, greičiausiai netenki tos didžiulės savo koalicijos, natūralu, kad užsitrauki milžinišką kritiką, nes pažeidžiama tarptautinė teisė, jeigu einama į Iraką. Ir jeigu įeinat ten vieni, kiek užtruksit? Kas ten bus? Matyt, visi puikiai suvokė, kad taip Saddamo nepaimsi, nenuversi ir naujos valdžios nesukursi, ką paskui ir įrodė 2003 metai bei vėlesni įvykiai, – dėstė L. Kojala. – Matyt, tas supratimas, kad nebus tarptautinės paramos, nežinia, ką ten sukursi, irgi buvo labai reikšmingas. Ir trečia, manau, vyravo lūkestis ir nuomonė, kad Saddamas yra nusilpęs. Galbūt nenuverstas, bet jis liks lokaliu lyderiu ir nebesugebės atkurti jokios regioninės hegemonijos, juo labiau – kelti grėsmės kitiems. Tada gal ir nėra tokio didelio prioriteto jį imti ir nuversti.“

Saddamas pasirodė esąs tvirtesnis: išlaikė valdžią, atkūrė savo pozicijas ir grįžo prie regiono terorizavimo užmačių.