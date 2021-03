Fotopasakojimas

Vidmantas Balkūnas

Nepaskandinami lietuviškieji šumacheriai: nedidelė kaina už neįtikėtinus įspūdžius

Net ir labai pasistengus, negalėjau įžvelgti kito Kuršių marių kranto. Garuodamas tirpstantis ledas tapo nepermatoma balta siena. Atrodo, neliko jokių orientyrų. Tačiau ramiai ir neskubėdamas per jau šlapią ledą savadarbiu keturračiu važiuojantis Dalius puikiai mato tai, kas įprastam žmogui nėra pastebima. Tiesia linija važiuodamas per pilką drobę po kurio laiko ramiai šūkteli, kad išgirsčiau per variklio ūžesį, - „Laikykis tvirčiau, aš pagazuosiu, nes čia ledas įskilęs!“. Ir po kelių sekundžių mes nejučiomis kertam maždaug sprindžio pločio properšą. Viskas vyksta taip nepastebimai, kad jeigu žvejys nebūtų atkreipęs mano dėmesio – būčiau nieko nepastebėjęs. Po kelių minučių mes pasiekiame kelionės tikslą – po ledu pastatytus tinklus, kuriuos reikia patikrinti, o rastą žuvį pargabenti į krantą.