Specialus reportažas iš Santaros klinikos raudonosios zonos: kaip gydomi užsikrėtę Covid-19?

Dirbant įprastu režimu, į Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių per parą kreipiasi maždaug 20–25 pacientai per parą. Šiuo metu šio skyriaus personalas sulaukia maždaug pusės šimto ligonių. Tačiau skaičius gali siekti ir šimtą žmonių per parą. Vienam žmogui vidutiniškai skiriama keletas valandų.

Santarų klinikos, koronos skyrius. Vidmantas Balkūnas

Jeigu pacientui nustatomas teigimas COVID-19 virusas, gydytojas sprendžia, ar reikalinga hospitalizacija. Tai vyksta pagal aiškiai nustatytus kriterijus. Pvz., atsižvelgiama į tai, ar susirgusiajam reikalingas deguonis, ar yra labai aukšta temperatūra ir kt. gyvybei grėsmingų požymių.

Šiuo metu maždaug 5 proc. visų susirgusiųjų reikalinga hospitalizacija ir tik 5 proc. iš šio skaičiaus patenka į reanimacinės priežiūros skyrių. Didžioji dalis žmonių gydosi namuose.