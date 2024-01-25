Фермеры просят разрешение на продление протеста в столице Литвы

 
Арунас Милашюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Литовский сельскохозяйственный союз подал в Вильнюсский муниципалитет заявку на продление акции протеста в столице. Напомним, что акция протеста должна завершится 25 января, а 26 января сельхозтехника должна покинуть столицу.

"Мы хотим, чтобы подписали конкретные обязательства, чтобы власти выполнили конкретные обязательства. Мы хотим завершить акцию, подписав документ. Речь идет о соглашении, о котором премьер сказала 19 января. Нужны обязательства и сроки. Например, нужна конкретика в вопросе охраняемых территорий, чтобы не было таких требований без компенсаций, неясно, что они планируют делать с молочным сектором", – сказал организатор акции Игнас Хофманас, председатель ЛСС. По его словам, сейчас есть конкретные решения только по акцизам на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.

По словам фермеров, что касается молочного сектора, нужны не столько деньги, сколько разные изменения, юридические требования.

Хофманас сказал, что нужен график принятия решений с конкретными датами, поскольку такой конкретики не хватает.

В четверг продолжается акция протеста фермеров. Делегация ЛСС в парламенте встретится со спикером Викторией Чмилите-Нильсен, состоится внеочередное заседание Комитета по вопросам села.

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