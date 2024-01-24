На Ратушной площади в столице торжественно поднимут флаги Вильнюса

 
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ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.

25 января 2024 г. в 11:30-12:30 ч. на Ратушной площади состоится торжественная церемония поднятия флага города. Церемония посвящена 701-летию столицы Литвы, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Перед церемонией в 11:30 ч. в зале мэра Ратуши будет подписано письмо мэра города – пожелания Вильнюсу и вильнюсцам, будут звучать классические музыкальные произведения, которые исполнят представители Национальной школы искусств им. М.-К.Чюрлёниса.

Эту часть церемонии можно будет наблюдать на экране на Ратушной площади. После на площади поднимут три флага Вильнюса с изображением Св. Кристофора.

Во время церемонии будут звучать колокола костела Св. Казимира, залпы роты Почетного караула Литовской армии и песни литовских исполнителей.

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