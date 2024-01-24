Radarom: в Литве собирают деньги на закупку пакетов военного оборудования для украинских солдат

 
эти пакеты производятся в Литве, цена одного составляет 7 500 евро
ELTA
ru.DELFI.lt
"Radarom"
"Radarom"
ФОТО: Organizacijos nuotr.
Масштабное вторжение России в Украину продолжается уже почти два года, и литовские общественные деятели мобилизуют жителей на очередную кампанию поддержки Radarom. По словам организаторов акции, в этом году на собранную поддержку для украинских солдат планируется закупить пакеты производимого в Литве военного оборудования.

"Речь идет о ночном видении, о лазерах, антидронах", - сказал в среду радио LRT Йонас Охман, один из организаторов кампании.

По словам организаторов, один такой набор стоит 7,5 тыс. евро.

"Это литовское производство, наша оборонная промышленность этим занимается, и делает это хорошо. (…) Литовские средства высоко ценятся в Украине", - сказал он.

Такое оборудование позволит более безопасно передвигаться как самим солдатам, так и технике, которую они используют, – отмечает Эдмундас Якилайтис, еще один инициатор акции, журналист и основатель платформы поддержки Украины "Сильные вместе".

"Антидронное устройство пакета можно использовать на рюкзаке, его можно разместить на автомобиле, любом другом транспортном средстве и создать безопасное поле определенного размера. Также есть возможность защитить важные точки – на уровне роты или отдела, гнездо пулеметчика или другие объекты, где наибольшая огневая мощь. (…) Приборы ночного видения или прицеливания – они просто повысят эффективность солдата и это даст явное преимущество на поле боя. (…) Это действительно поможет украинцам сохранить жизни солдат", - сказал Э. Якилайтис.

"На этот раз наша поддержка направлена ​​на максимально быструю победу Украины, как можно большее преимущество на поле боя, потому что это то, что нужно сейчас", - добавил он.

В ходе прошлогодней кампании Radarom жители Литвы пожертвовали почти 14 млн евро. На эту сумму организаторам удалось закупить для Украины 17 радаров.

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