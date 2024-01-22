СМИ: пожар в Виршулишкес мог быть неслучайным, обнаружены опасные вещества

"Мы получили выводы специалистов, в соответствии с которыми можно сказать, что на переданных экспертам банкнотах и пенсионном удостоверении были следы бензина, дизельного топлива и машинного масла. На переданных экспертам фрагментах одежды также обнаружены следы бензина", – сказал вильнюсский прокурор Юлюс Рекснис.

"Квартира и находившиеся в ней вещи, вероятно, были обильно политы каким-то нефтепродуктом, возможно, бензином, который потом, видимо, подожгли", – сказал он, заметив, что следы тех же нефтепродуктов были обнаружены и в гараже, принадлежащем пенсионеру.

По словам прокурора, одна из основных версий - самоубийство хозяина квартиры.

Он заметил, что очевидцы в тот день чувствовали в подъезде едкий химический запах.

По словам Рексниса, пока идентифицировано только тело погибшего ребенка, по найденному телу взрослого пока никаких данных нет.