Еврокомиссар Синкявичюс возглавит список Союза демократов "Во имя Литвы" на выборах в Европарламент

"Спасибо за единогласное одобрение списка на выборах в Европарламент. (...) Я думаю, что наша общая миссия состоит в том, чтобы (...) вся Литва представляла интересы каждого человека, в то же обеспечивая, чтобы Европа не сбилась с курса", - сказал В. Синкявичюс, обращаясь к однопартийцам.
Отделения Союза демократов "Во имя Литвы" выдвинули 23 кандидата для участия в выборах в Европарламент. Больше всего голосов ведомства отдали еврокомиссару Виргиниюсу Синкявичюсу.
По сообщению партии, вместе с еврокомиссаром большинство голосов получили также лидер партии Саулюс Сквернялис и Лукас Савицкас.
В список кандидатов также включены члены Сейма Витаутас Бакас, Зигмантас Бальчитис, Альгирдас Буткявичюс, Линас Кукурайтис, Лайма Нагене, Альгирдас Стончайтис, Томас Томилинас.
Также: Витаутас Ламаускас, Тома Карвелите-Януленене, Сигита Ленаускене, Йонас Моцкунас, Арнольдас Пикжирнис, Фауста Розните, Андрюс Стасюкинас, Альгирдас Стончайтис, Эрвинас Шурка, Ритас Вайгинас, Мантас Валуконис, Ольга Вебрене.