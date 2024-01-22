Глава МИД Литвы: разговоры о последствиях поражения Украины – это противоядие от усталости Запада

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что участившиеся разговоры о возможных последствиях для Европы в случае поражения Украины в войне против России являются эффективным противоядием от усталости Запада в поддержке Киева.

"Приятно видеть, что, наоборот, в январе этого года все чаще говорят о последствиях поражения Украины. Это отличное противоядие от усталости. Потому что все – черно-белое. Если Украина не победит, если Путин выиграет эту войну, тогда нам всем грозит опасность", – заявил Г. Ландсбергис в интервью французскому изданию "Les Echos" в ответ на вопрос, чувствует ли он нарастающую усталость Запада, когда речь заходит о поддержке Украины.

Он также приветствовал ускорившуюся в последнее время дискуссию об использовании замороженных российских активов для нужд Украины.

"В последнее время все ускорилось. Этот вопрос включен в повестку Вашингтона и Брюсселя. Об этом много говорили и в Давосе. Я настроен гораздо оптимистичнее, чем всего два месяца назад. Европейская комиссия с ее высококвалифицированным юридическим отделом может предложить механизм для изучения государствами-членами. Было бы очень разумно двигаться вперед вместе со всей G7", – прокомментировал он.

По данным Еврокомиссии, стоимость замороженных ЕС российских активов составляет более 200 млрд евро, большая часть которых находится в Бельгии под управлением клиринговой компании Euroclear.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

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