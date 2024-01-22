Из-за взрыва в многоквартирном доме в Паневежисе объявлена экстремальная ситуация

На заседании было решено в срочном порядке обратиться за консультацией к специалистам по присмотру за зданиями, чтобы они провели экспертизу. Такое решение было принято для максимального обеспечения безопасности жителей и их имущества и чтобы убедиться в безопасности конструкций здания.
Также было решено объявить экстремальную ситуацию по адресу ул. Нямуно, 14. Работники отдела соцобеспечения Паневежского муниципалитета готовы предоставить пострадавшим от взрыва жителям всю необходимую информацию о выделении финансовой помощи и помочь им в поиске временного жилья.
Во время заседания представитель муниципальной администрации Нериюс Будрейка информировал, что 21 января была получена информация о взрыве в общежитии на ул. Нямуно.
На месте происшествия специалисты зафиксировали нарушение стенных панелей, выбитые окна.
Работники компании АО Panevėžio būstas сейчас делают все возможное для восстановления подачи электричества в доме, делают все возможное, чтобы обезопасить работу системы центрального отопления – чтобы в трубах не замерзла вода.
Напомним, что пострадавшие от взрыва могут обращаться за социальной финансовой помощью в Паневжский муниципалитет по номерам (8 45) 504 480, 8 687 07620. Гуманитарную помощь готов оказать Красный крест. Подробную информацию можно получить по номеру 8 672 21820 и эл. почте panevezys@redcross.lt или по адресу ул. Клайпедос, 3, Паневежис.