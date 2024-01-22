СМИ: за неделю в США погибли 83 человека из-за экстремальных холодов

 
"Голос Америки"
Žiema JAV
Žiema JAV
ФОТО: AP / Scanpix

Зимние штормы и пронизывающий холод, охватившие в последние дни обширные территории США, вероятно, сохранятся до конца следующей недели, сообщила в субботу Национальная метеорологическая служба (NWS).

В ближайшие дни на двух третях территории страны прогнозируются холодные температуры, снег, ледяной дождь и сильные ливни. Телеканал CBS News сообщил, что за последнюю неделю в США зарегистрировано 83 смертельных случая, связанных с погодными условиями.

В Теннесси из-за суровых погодных условий погибли 19 человек, а в Орегоне – 16, сообщил телеканал CBS.

По данным CBS, остальные случаи гибели людей произошли еще, как минимум, в восьми штатах, включая Иллинойс, Пенсильванию, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Тихоокеанский северо-запад и некоторые южные районы страны больше всего пострадали от экстремальной зимней погоды в течение последней недели, так как дома и предприятия потребляли рекордное количество природного газа и электроэнергии для отопления.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии