В США издана биография Алексея Навального

Известно, что Владимир Путин отказывался произносить имя своего главного политического оппонента, однако - Алексей Навальный - и по сей день остается лидером политической оппозиции России, которая по-прежнему готова к борьбе. После неудавшегося покушения на него летом 2020 года и долгого лечения в Германии, оппозиционер принял мужественное решение вернуться в Россию в холодный зимний день три года назад. Сразу по прилете Алексей Навальный был арестован и с тех пор находился в заключении в разных местах, а теперь оказался в жестоких условиях в отдаленной тюрьме за Полярным кругом.
Мало кто может лучше рассказать историю его душераздирающей борьбы, чем опытный исследователь России Дэвид М. Херзенхорн из Washington Post.
Новая книга Херзенхорна "Диссидент: Алексей Навальный: профиль политического заключенного" предлагает захватывающий рассказ о жизни Навального, от его детства в Советском Союзе до его антикоррупционной деятельности и жестких попыток Кремля заставить его навсегда замолчать. Эта книга-биография российского оппозиционера была представлена аудитории в Фонде Карнеги.
Рейс DP 936 Берлин-Москва
Дэвид Херзенхорн, бывший корреспондент Washington Post в Брюсселе (David Herszenhorn is the Russia, Ukraine, and East Europe editor of the Washington Post, former chief Brussels correspondent and associate editor of Politico Europe) вспоминает, как он собирался ехать в аэропорт Внуково в холодный зимний день, чтобы встретить Алексея Навального после лечения и как "внезапно начались разные странные вещи":
"Самолету не давали приземлиться, его заставляли кружить, объясняя это всякой чепухой, что какой-то мусор оставлен на взлетно-посадочной полосе, что какое-то оборудование застряло где-то и т.д. В аэропорту собрались тысячи сторонников Навального, чтобы поприветствовать его возвращение, и развернулась целая потасовка: ОМОН пытался выгнать их в минусовую температуру и очистить зал прилета. При этом в самолете были репортеры… И в результате, самолет был направлен в другой аэропорт", - рассказал автор книги.
Херзенхорн подчеркнул, что Навального предупреждал российский олигарх Михаил Ходорковский, который провел в российской тюрьме 10 лет по уголовному обвинению санкционированному Путиным. В записке, переданной оппозиционеру, говорилось, что "если тот вернется - его арестуют", однако Навальный продолжал настаивать, что "уверен, что все будет хорошо".
По мнению автора биографии, Навальный, хотел избежать того, чтобы его называли "диссидентом", и поэтому не мог остаться в Германии, несмотря на последствия этого "чудовищного покушения на него с применением химического оружия".
Дэвид Херзенхорн рассказал, что вся российская оппозиция с началом полномасштабного вторжения России в Украину "находится либо в изгнании, либо в тюрьмах. Это Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и многие другие".
Какой он - Алексей Навальный?
Дэвид Херзенхорн с 2011 года изучает личность оппозиционера. Уже тогда, по словам автора, "люди начали говорить о Навальном, как о кандидате в президенты и возможном сопернике Путина".
"Это сложная задача, когда ты пишешь о таком человеке, чтобы не поддаться соблазну его, его обаянию и юмору, - признался Херзенхорн, - потому что он очень забавный, но в то же время иногда очень резкий. Это еще одна причина, по которой разные люди имеют полярное отношение к нему".
Херзенхорн рассказал также о том, что Алексей Навальный "наполовину украинец (по отцу), и что он проводил в детстве лето в деревне в Украине у бабушки и дедушки":
"Пока ему не исполнилось 8 лет, он отдыхал летом в этой деревне прямо возле Чернобыля, но однажды весной один из его дядей позвонил и сказал, что этим летом приезжать нельзя".
События на Чернобыльской АЭС, по словам автора, сильно потрясли Алексея.
Кроме того, биограф оппозиционера уверен, что "непреклонность в борьбе" у Навального с детства, когда он "никогда не уклонялся от драк и боролся с обидчиками".
Журналист и писатель полагает, что правильнее всего о Навальном сказала Евгения Альбац, - журналист и оппозиционер, одна из политических наставников Навального, описав образ оппозиционера как "антипутина".
"Навальный - это “все, чем не является Путин: он высокий, красивый, а Путин маленький и неуклюжий”, - цитирует слова Альбац Дэвид Херзенхорн, - если вы посмотрите на фотографию семьи Навального, они выглядят как плакат классической славянско-русской семьи, блондин с голубыми глазами, с высокой женой, сыном и дочерью, тем временем, Путин, который объявил о разводе с женой в репортаже по ТВ, говорил о своих дочерях, даже не называя их имен".
Как Путин пытался уничтожить Навального
Херзенхорн считает, что одной из первых «мерзких попыток» Путина "задавить" Алексея Навального был суд в Кирове, где судьей был назначен практически ровесник Навального - "представитель поколения, которое почти не застало СССР".
"И оба были по образованию - юристы. Это была - дуэль, которая должна была разрушить Навальному жизнь", - отметил автор.
Херзенхорн подчеркнул, что тогда «власти очень боялись возмущения его сторонников обвинительным приговором суда, особенно когда в Москве начались протесты».
При этом, по мнению автора, Навального освободили на время "только для того, чтобы он поучаствовал в выборах мэра Москвы и проиграл, и, может быть, предполагали, что он сбежит", - считает журналист.
"Игра в кошки-мышки продолжалась постоянно. Когда брат Навального получил реальный срок за несовершенное преступление и сел в тюрьму, Навального отправили под домашний арест, чтобы он ничего не смог предпринять и тем самым причинить ему максимальную боль", - так описал методы "путинской РФ" бывший корреспондент Washington Post.
Херзенхорн описывает, как «на ТВ было запрещено» упоминать имя оппозиционера, как его "много раз арестовывали за организацию протестов" и как, наконец, "подло и жутко отравили запрещенным химическим оружием".
Херзенхорн убежден, что спустя три с половиной года, как оппозиционера отравили, и три года, как он вернулся после лечения и его арестовали, у Алексея Навального "по прежнему много последователей", которые, несмотря на гонения «продолжают борьбу», что говорит о том, что и у самого Алексея и у его движения ФБК - "остается большой потенциал".