Президенты Литвы и Польши встретились в Вильнюсе: будет расширено сотрудничество стран в военной сфере

Глава страны подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины чрезвычайно важно, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу представителей стран Люблинского треугольника вместе с президентом Владимиром Зеленским .

По мнению Г.Науседы, необходимо поддерживать борющийся украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами. Литовский лидер подчеркнул важность военной поддержки для достижения более быстрой победы Украины над агрессором.