Президенты Литвы и Польши встретились в Вильнюсе: будет расширено сотрудничество стран в военной сфере

"Мы будем укреплять сотрудничество, проводить совместные учения, укреплять военную мобильность", - заявил журналистам после встречи Г.Науседа.
Глава страны подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины чрезвычайно важно, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу представителей стран Люблинского треугольника вместе с президентом Владимиром Зеленским .
По мнению Г.Науседы, необходимо поддерживать борющийся украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами. Литовский лидер подчеркнул важность военной поддержки для достижения более быстрой победы Украины над агрессором.
После двусторонней встречи руководители Литвы и Польши примут участие в церемонии памяти участников восстания 1863-1864 г.г. – в богослужении в Вильнюсском Кафедральном соборе и церемонии памяти на кладбище Расу.