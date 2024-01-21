Президенты Литвы и Польши встретились в Вильнюсе: будет расширено сотрудничество стран в военной сфере

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Вильнюсе, и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в воскресенье. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества Литвы и Польши, а также региональной безопасности и поддержки Украины.

"Мы будем укреплять сотрудничество, проводить совместные учения, укреплять военную мобильность", - заявил журналистам после встречи Г.Науседа.

Глава страны подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины чрезвычайно важно, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу представителей стран Люблинского треугольника вместе с президентом Владимиром Зеленским .
По мнению Г.Науседы, необходимо поддерживать борющийся украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами. Литовский лидер подчеркнул важность военной поддержки для достижения более быстрой победы Украины над агрессором.

После двусторонней встречи руководители Литвы и Польши примут участие в церемонии памяти участников восстания 1863-1864 г.г. – в богослужении в Вильнюсском Кафедральном соборе и церемонии памяти на кладбище Расу.

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