Российская дума рассмотрит закон о конфискации имущества "за фейки

Законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество по статье за так называемые "фейки" о российской армии, внесут в Госдуму России в 22 января, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в субботу, 20 января.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью УК РФ о конфискации имущества (104.1 УК) новыми видами преступлений, за совершение которых суд сможет приговорить обвиняемого к такой санкции, - это распространение военных "фейков" (207.3 УК), "дискредитация армии" (280.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК), призывы к деятельности против "безопасности" государства (280.4 УК), реабилитация нацизма (354.1 УК), а также призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (284.2 УК).

Законопроект был разработан депутатами Госдумы от "Единой России" Василием Пискарёвым, Ириной Яровой и Еленой Ямпольской.

Изымать предлагают ценности, полученные от преступления