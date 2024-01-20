На что при проверке рабочих автомобилей будет обращать внимание ГНИ: когда заливали горючее и ездили ли к морю

Недавно ГНИ сообщила об ужесточении порядка использования рабочего транспорта и взимание налога за его использование в личных целях. Сообщается, что отныне использование рабочего автомобиля для поездки на работу и с работы будут трактоваться как использование транспорта в личных целях, за это придется платить налоги.

Чтобы выяснить, правильно ли работники декларируют свои доходы и платят налоги, ГНИ продолжит проверки. Об этом рассказала представитель ГНИ Кристина Якштене.

По ее словам, обычно ГНИ о необходимости заплатить налоги информирует компании, которые покупают роскошные автомобили, проверяют, декларировали ли они полученные натурой доходы, если нет – анализирует данные и осуществляет контроль. Кроме того, анализируются все факты о налогоплательщике, публичную информацию в СМИ, данные о неуплате налогов и т.д.

"Большую ценность имеют и сообщения жителей о возможных нарушениях", – подчеркнула представитель ГНИ.