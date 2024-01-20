Снег, мокрый снег, дождь: в ближайшие дни ждет немало осадков

Будет идти снег, у моря мокрый снег, на севере осадки будут небольшими, а на юге и на юго-западе сильными. Местами прогнозируют гололед, на востоке утром возможен иней. В субботу днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В ночь на воскресенье местами возможен небольшой снег, ночью и утром местами прогнозируют туман. Ночью будет 6-11, местами до 15 градусов мороза.
В воскресенье днем небольшой снег будет идти во многих районах. Ветер усилится до 7-12 м/с, у моря до 15 м/с. Днем в большинстве районов будет ниже нуля, 0-5 градусов мороза, а у моря – 1-3 градуса тепла.
В понедельник ожидаются разнообразные осадки. Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем осадки уже прогнозируют во многих районах. Сначала будет идти снег, а во второй половине дня он перейдет в дождь. Будет дуть сильный ветер - 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Ночью будет 1-6 градусов мороза, у моря 2 градуса тепла, днем ожидается 0-5 градусов тепла.