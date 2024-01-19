Изменения в общественном транспорте столицы: появятся 7 маршрутов, 23 изменятся

Представитель "Услуг сообщения" Грета Василяускайте сказала, что компания хочет улучшить качество и доступность услуг.

"Для этого нужно менять систему, изменить трассы, ввести новые маршруты, участить рейсы и обновить транспорт", – заметила она.

Пока ведутся консультации на рынке, обсуждают приемлемые изменения.

"Пока никакие решения не приняты, ведутся консультации. Мы хотим выяснить возможности участников рынка, получить их рекомендации и консультации в связи с перевозкой пассажиров, поэтому сложно сказать, когда возможны реальные перемены", – сказала Василяускайте.

По ее словам, надеются, что необходимые решения по реформе будут приняты в этом году.

Согласно планам, новым перевозчикам предложат 66 маршрутов: из них 7 новых, а 23 трассы планируют изменить.