Второго израильского футболиста выгнали из турецкого клуба

Поводом стал пост 23-летнего Карцева в социальных сетях в сотый день их плена с хэштегом BringThemHomeNow [Верните их домой сейчас же].

Футболиста допросила полиция. "Башакшехир" начал дисциплинарное расследование, отметив, что поступок Карцева "противоречит чувствам" Турции. Карцева оштрафовали – и "было сочтено целесообразным, чтобы он продолжил карьеру за границей", цитирует решение клуба Associated Press.

Ранее в Турции задержали другого израильского футболиста – 28-летнего игрока "Антальяспора" Сагива Йехезкеля. Во время матча он отпраздновал гол, указав на свою повязку с надписью "100 дней. 07/10". Футболиста по обвинению в разжигании ненависти и вражды допросила полиция. В понедельник, 15 января, он вернулся в Израиль.

Действия обоих игроков были расценены в Турции как поддержка действий Израиля в секторе Газа. При этом и Йехезкель, и Карцев заявляли, что их сообщения были призывами закончить войну, которая разгорелась после нападения ХАМАС на Израиль.