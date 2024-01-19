Латвийцы и эстонцы не планируют на дороге Via Baltica иметь по две полосы в обе стороны

"(Следующее Правительство) столкнется с вызовами в общении с нашими латвийскими и эстонскими соседями. Судя по сигналам, которые мы слышим, на Via Baltica из-за финансовых проблем они не планируют строить полосы "2+2". И это вызов, инвестируем ли мы в автомагистрали, в новые дороги или в их состояние, потому что невозможно делать все одновременно", - сказал М. Скуодис на "Дорожном форуме" в четверг.
"Соседи выбрали инвестиции в состояние, поэтому иногда, проезжая через границу, в Латвии мы говорим, что дорога лучше, но автомагистрали не видим. Это будет стратегическое решение, нужны ли нам полосы "2+2" от Паневежиса в сторону Латвии, если соседи их не будут строить", - отметил он.
В конце прошлого года Правительство одобрило начало подготовки к реконструкции трех отрезков международной автомагистрали Via Baltica от Каунаса до границы с Латвией, подготовив планы развития инженерной инфраструктуры транспортных коммуникаций. Общая протяженность этих дорог составляет почти 160 километров.
М. Скуодис тогда утверждал, что отрезок Via Baltica в направлении границы с Латвией необходимо как можно скорее соединить четырехполосной автомагистралью.
До конца 2025 года планируется подготовить планы развития инженерной инфраструктуры дороги Паневежис-Аристава-Ситкунай (А8) протяженностью 80,35 км, паневежской объездной дороги (А17) протяженностью 22,24 км и дороги Паневежис-Пасвалис-Рига (А10) протяженностью 57,09 км до границы с Латвией.
К 2030 году планируется дополнительно приобрести землю, необходимую для реконструкции, подготовить технические проекты и завершить все работы по реконструкции.
Ожидается, что после реконструкции все три этих участка дороги будут иметь четыре полосы движения со всеми соединительными дорогами, кольцами, ограждениями от животных, освещением и другими необходимыми элементами дороги.
Дорога Via Baltica пересекает территорию Литвы от Латвии до границы с Польшей, этому проекту присвоен статус особого государственного значения.
Полную реконструкцию дороги Via Baltica длиной 269 км на территории Литвы планируется завершить к 2030 году.