Политолог : Беларусь стала большим гаражом для военной машины Кремля

Разного рода провокации проводились и в отношении других стран Балтии, не говоря уже просто об угрозах, исходивших от различных одиозных деятелей как в России, так и в Беларуси.

Можно вспомнить и попытку вмешательства РФ в выборы президента Литвы , за что Роландасу Паксасу был объявлен импичмент в 2004 году, и то, что на территории Литвы в 2005 году уже падал российский истребитель.

Мы также заявляли об угрозе, исходящей из Беларуси, многократно выступая против строительства Островецкой АЭС или совместных российско-беларусских учений «Запад».

Еще в 2008 году мы, единственные, блокировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС на Совете евро-атлантического партнерства.

— Мы не можем скептически относиться к угрозам России по целому ряду причин — от исторических до четких сигналов Кремля уже в наше время, — объясняет политолог. — И Литва не раз обращала на это внимание мирового сообщества.

Тем более, что сами страны Балтии всегда рассматривали угрозу со стороны России, как реальную, заявил белорусскому изданию "Салідарнасць" Витис Юрконис .

Ну и после активного лоббирования присутствия войск НАТО в Литве сегодня располагается немецкий контингент, в Латвии — канадский, в Эстонии — британский. Также везде присутствуют и американские войска. Существенно увеличилась воздушная полиция НАТО, которая занимается патрулированием воздушного пространства.

Очевидно, что в случае необходимости ни с ним, ни с его режимом никто считаться не намерен. Однако это опасная ситуация не только для самого режима беларусского правителя, но и для суверенитета всей страны.

Следует отметить, что само размещение вагнеровцев в Беларуси стало пощечиной беларусским офицерам. Кроме того, это показало, какое место отведено Лукашенко в глазах Кремля.

— Лукашенко в своих угрозах хочет казаться уверенным в себе, но у него не очень получается. Думаю, он сам понимает, что заигрался.

— Тема Сувалкского коридора, которому в опубликованном сценарии Bild отведена серьезная роль, уже вставала, когда Лукашенко угрожал при помощи вагнеровцев. Какие выводы из этого сделали страны Балтии и НАТО?

Сейчас уже никто не смеется. Более того, на предложение по поводу поддержки Украины и усиления восточного фланга НАТО все смотрят намного серьезнее.

Отдельно хочу сказать о стратегических проектах скоростной автомагистрали Via Baltica и двухуровневого моста Rail Baltica, которые чрезвычайно важны для логистики и быстрого перемещения войск.

Кстати, членство Финляндии и будущее членство Швеции в НАТО тоже существенно изменило ситуацию в регионе Балтийского моря.

Так что паники у нас нет, и мы готовы к решительному отпору.

— Беларусь могут еще раз использовать как плацдарм для военных действий?

— Помню, как-то еще до 2020 года обсуждал ситуацию в Беларуси с генералом Беном Ходжесом, который в прошлом занимал должность командующего армией США в Европе.

И вот он на мои жесткие критические высказывания о режиме Лукашенко парировал, дескать, могло быть и хуже, если бы Литва граничила не с Беларусью, а с Россией.