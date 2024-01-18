Совет НАТО - Украина: военные встретились без Залужного

В Брюсселе вечером в среду, 17 января, завершилась первая встреча Совета НАТО - Украина на уровне высших военных руководителей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал на этом заседании по причинам, о которых украинская сторона не сообщила. От его имени к коллегам обратился Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан.

Как сообщает миссия Украины при НАТО, Салкуцан доложил присутствующим о стратегических задачах России в войне, указал, на что направлены основные усилия Москвы и подробно проинформировал об обстановке на поле боя. "Особое внимание он обратил на варварские методы ведения войны российскими войсками, нанесение ракетных ударов и применение дронов-камикадзе для поражения объектов критической инфраструктуры в глубине территории нашего государства", - сказано в собщении пресс-службы украинской миссии.