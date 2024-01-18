Литве придется заплатить 100 000 евро подозреваемому в терроризме иностранцу

"В данном случае, наверное, единственно правильное решение - платить. Если будут другие варианты, их используют для решения вопроса. Но в данном случае надо рассчитаться так, как постановил суд", – сказал юрист Гинтаутас Барткус.

Если не будет аргументов для обжалования приговора, Литва выплатит гражданину Саудовской Аравии 100 000 евро и 30 000 евро - его адвокатам.

"Это компенсация, а не штраф, ее выплачивают в течение трех месяцев после принятия решения. Такой срок установлен в решении суда. У нас есть три месяца подумать, хотим ли мы пересмотра дела", – сказала представитель Минюста Литвы Лина Урбайте.

5 лет назад ЕСПЧ констатировал, что в Литве в 2005–2006 гг действовала секретная тюрьма ЦРУ , в ней содержался другой гражданин Саудовской Аравии Абу Зубейда. Ему и его адвокатам Литва уже заплатила 130 000 евро.

Подозревают, что Мустафа мог находиться в секретной тюрьме ЦРУ в районе Антавиляй.

Гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хавсави находился в юрисдикции Литвы и Литва в ответе за нарушение его прав, такое решение принял ЕСПЧ.

Урбайте сказала, что Литва и ЕСПЧ по-равному относятся к вопросу, была ли в Литве тюрьма ЦРУ.

"Наши прокуроры идентифицируют это как другие правила доказательства. У нас нет прямых доказательств, объясняющих обстоятельства, которые ЕСПЧ установил на основе своих данных", – заметила она.

По ее словам, пока США не предоставляют информацию, опровергнуть позицию ЕСПЧ вряд ли получится.

Адвокат, которая представляла в суде интересы Мустафы, сказала, что в сложившейся ситуации виновата сама Литва.

"Конкретные прокуроры, конкретные судьи приняли решение, что нет оснований для признания этого лица пострадавшим. Так завершился процесс в Литве, появилась юридическая возможность передать дело в ЕСПЧ. Значит, сложившая ситуация обусловлена решениями самой Литвы", – сказала адвокат Ингрида Ботирене.

Была ли в Литве тюрьма ЦРУ, выясняли литовские прокуроры и политики.