Байден обсудил с Конгрессом иммиграционную политику и помощь Украине

Напомним, что Байден запросил $61,4 млрд дополнительного финансирования на военную помощь Украине и пополнение запасов США.

Помощник Джонсона отметил, что спикер Палаты представителей согласен с необходимостью противостоять президенту России Владимиру Путину, но считает, что охрана границы является более приоритетной задачей.

"Прежде чем мы заговорим об Украине, я скажу президенту то, что говорю всем вам и мы говорили американскому народу: граница, граница, граница. Мы должны позаботиться о собственном доме. Мы должны обеспечить безопасность нашей собственной границы, прежде чем говорить о чем-то еще", – сказал Джонсон журналистам перед началом встречи.

Напомним, что республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование, которое Байден запросил для Украины, требуя укрепить систему безопасности на американо-мексиканской границе.

Президент Джо Байден встретился в среду со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими лидерами Конгресса, чтобы обсудить иммиграционную политику на границе США и финансовую помощь Украине.

Байден напомнил, что США в течение последнего года уже поставили в Украину, вместе с союзниками, системы противовоздушной обороны, чтобы успешно перехватывать и уничтожать ракеты и беспилотники.

В конце прошлого года президент Байден выступил со специальным заявлением, посвященным помощи Украине.

"Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине, защищающей свой народ, свою свободу и свою независимость", – напомнил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что "если Конгресс не примет срочных мер в новом году, то США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений".