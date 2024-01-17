Путин поручил разработать меры по "репатриации соотечественников"

Кроме того, Путин поручил разработать предложения "по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом".

Правительство России, МИД и Совет при президенте по развитию гражданского общества должны представить свои предложения к 1 июля 2024 года.

Соотечественниками российские власти называют живущих за границей граждан России или людей с российскими корнями.

Накануне Путин заявил, что происходящее в странах Балтии, в том числе депортация россиян из Латвии, затрагивает безопасность России.

16 января глава латвийской миграционной службы Майра Розе заявила, что Управление по делам гражданства и миграции разослало повторные письма 985 россиянам, не выполнившим требования для продления вида на жительство.

12 января власти Латвии выдворили из страны 82-летнего военного пенсионера, главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова.