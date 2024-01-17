Словарь финансовых терминов: этому в школах не учат

Руководитель отдела управления клиентским опытом компании Creditea, предоставляющей цифровые финансовые услуги — Доната Стошкувене призывает людей в первую очередь обращать внимание на финансовые термины.
"Понимание основных финансовых терминов очень важно при работе с личными финансами. Большинство из них мы не изучали в школе, но рано или поздно жизнь заставляет нас я ними сталкиваться", — отмечает она.
Стошкувене выделяет несколько ключевых терминов, которые необходимо понимать при ответственном управлении личными финансами.
EURIBOR (лит. — Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma, англ. — Euro Interbank Offered Rate) — это средняя межбанковская процентная ставка, по которой банки готовы кредитовать другие банки в евро.
"Проще говоря, это цена, которую банки должны заплатить друг другу, когда они одалживают друг другу деньги. В зависимости от количества желающих занять и одолжить деньги, эта цена может меняться изо дня в день. EURIBOR также является базовой процентной ставкой для еврозоны. EURIBOR рассчитывается и публикуется Европейской банковской федерацией", — говорит Стошкувене.
Годовая процентная ставка (лит. — Metinė palūkanų norma (MPN)) — ставка, выраженная в процентах, которая указывает на размер процентов, выплачиваемых в год на взятую в кредит сумму (никакие другие платежи, кроме процентов, в этот показатель не входят). Проценты — это цена, которую заемщик платит кредитору за взятые в долг деньги. Например, если клиент берет в долг 100 евро по процентной ставке 5 % годовых, это означает, что каждый год он платит 5 евро в виде процентов.
Ежегодная валовая стоимость потребительского кредита (лит. — Bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN)) — это процент от общей стоимости потребительского кредита. BVKKMN представляет собой общую стоимость кредита в процентах от суммы кредита. Он включает в себя годовую процентную ставку, комиссии, ежемесячный административный сбор и другие сборы, взимаемые кредиторами. Именно BVKKMN дает представление о реальной стоимости кредита для клиента.
Общая сумма, подлежащая выплате заемщиком-потребителем (лит. — Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma (BVKGMS)), — это показатель, который указывает на точную стоимость кредита. Он непосредственно связан с BVKKMN: оба показателя отражают истинную стоимость кредита. Однако BVKGMS выражается в процентах, тогда как BVKKMN указывает точную сумму, которую придется выплатить кредитору за весь срок действия договора.
Быстрый кредит (или быстрая ссуда) — это небольшая сумма денег с относительно коротким сроком погашения. Такие финансовые услуги предоставляют компании потребительского кредитования. Клиент может получить необходимую ему сумму денег в считанные минуты, а для определения его кредитоспособности достаточно ответить на несколько основных вопросов о его финансовых обязательствах и доходах. Однако, несмотря на полезность быстрого кредита в сложных ситуациях, необходимо ответственно подходить к его использованию.
Кредитная линия — это форма краткосрочного (обычно до 1-2 года) кредита, оформленного банковским договором, по которому банк предоставляет клиенту кредит на сумму до установленного лимита (максимальная сумма, которую клиент может задолжать банку). Кредитная линия предоставляется компаниям в основном для покрытия нехватки оборотных средств.
"Заемщик кредитной линии имеет право брать, погашать и повторно брать кредит по мере необходимости в порядке, предусмотренном договором, и в пределах установленного лимита. В рамках кредитной линии заемщик может свободно пользоваться кредитом в течение всего срока кредитования, но обязан погасить всю сумму кредита в момент наступления срока его погашения. Каждый месяц он выплачивает проценты по кредитной линии", — объясняет Стошкувене.
Кредитная история — это историческая сводка о том, как человек брал (и возвращал) кредиты. Чем хуже кредитная история, тем хуже возможности заимствования. Клиент с плохой кредитной историей будет платить более высокие проценты или вообще не сможет получить кредит. Кредитная история важна как для физических, так и для юридических лиц.