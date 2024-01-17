В регионах значительно сократилось количество автобусных рейсов: удаленные населенные пункты могут остаться без сообщения

"С практической стороны мы видим, к чему все приведет. (...) Может быть так, что сообщение сохранится лишь в центральной части Литвы, а в удаленные населенные пункты автобусы ходить не будут. Не из-за каких-то решений, а в силу экономической логики", – сказал в среду в парламенте Накутис.

"Новые перевозчики будут выбирать те маршруты, на которых много пассажиров, это сообщение между крупными городами. Нынешние перевозчики работают на всех направлениях - и на выгодных и на убыточных, когда на выгодные придут новые перевозчики, прибыль нынешних компаний снизится", – пояснил он.

Реформу критиковала и представитель Ассоциации литовских муниципалитетов Довите Суетайте.

"Перед заседанием мы опросили все муниципалитеты, чтобы узнать на деле, как эта реформа коснулась каждого муниципалитета. Хочу отметить, что часть из них никакой пользы не получила, никаких перемен не ощутила, но в других вызвала массу отрицательных последствий", – сказала она.