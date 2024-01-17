Эфир Delfi: победа Трампа в Айове и заявления прекращении войны, как удалось сбить российский А-50?

В первой части выпуска ситуацию в США в преддверии президентских выборов обсуждаем с экспертом-американистом, аналитиком Совета внешней политики "Украинская призма" Александром Краевым. Во второй части на связи со студией Delfi военный эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Поговорим о ситуации на фронте и попытаемся выяснить, каким образом удалось сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Начало трансляции в 13.30
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