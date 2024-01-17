Банк Medicinos bankas в ближайшее время намерен сменить название

"В ближайшее время, после того как на собрании акционеров будет принято окончательное решение о смене названия, мы представим общественности новую визуальную идентичность. В первом полугодии мы также предложим новые решения финансирования для физических лиц, позднее планируем внедрить платежные карты. Мы также рассматриваем возможность расширения за счет приобретений и других проектов, улучшающих качество обслуживания клиентов", - говорит глава администрации Medicinos bankas.

"После того как акционер принял решение о дальнейшем развитии банковского бизнеса, управленческая команда имеет четкое видение будущего и готова к реализации изменений, которые, по нашему мнению, еще больше активизируют конкуренцию на всем банковском рынке и будут выгодны потребителям", - в сообщении цитируется председатель правления и глава администрации Medicinos bankas Марюс Арлаускас.

По его словам, изменения в названии и визуальной идентичности банка никоим образом не повлияют на повседневную деятельность и услуги банка, существующие обязательства и операции.

"После окончательного решения акционеров об изменении названия банка для клиентов ничего не изменится. Не нужно никуда ездить, корректировать, изменять или переписывать договоры. Никакие важные для клиентов или партнеров аспекты не изменятся, все обязательства будут действительны, непрерывность услуг будет обеспечена", - сказал М. Арлаускас.

Согласно аудированным данным, Medicinos bankas за девять месяцев прошлого года заработал 6,9 млн евро чистой прибыли – вдвое больше, чем за тот же период в январе-сентябре 2022 года, когда чистая прибыль банка составила 3,4 млн евро.

На конец сентября 2023 года активы Medicinos bankas составляли 499,8 млн евро, что на 21,2% больше, чем год назад (412,4 млн евро).