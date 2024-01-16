Часть покупателей получила предупреждения: призывают менять пароли

Первым об этом сообщил портал 15min.
В комментарии Kesko Senukai Digital сказано, что данные не были украдены, но клиентам рекомендовали поменять пароли. Компания обратилась в правоохранительные органы.
"С учетом происходящего на рынке, мы используем дополнительную защиту для всех профилей Senukai.lt и попросили всех клиентов поменять пароли. Если есть вопросы, обращайтесь в центр обслуживания клиентов", – сообщает компания.
Пресс-секретарь Iki Lietuva Вайда Будрене сказала, что работники компании узнали, что через канал Telegram пытаются нелегально подключиться к программе лояльности компании.
"Поскольку была получена такая информация (...) IKI Lietuva немедленно проверила информационные системы. Никаких признаков взлома не обнаружено", – сказала Будрене.
По ее словам, в целях максимальной защиты клиентов их попросили поменять пароли.
IKI Lietuva обратилась в полицию и Государственную инспекцию по защите данных.
"Мы рекомендуем нашим клиентам никогда не использовать те же самые пароли для подключения к разным системам, поскольку этим часто пользуются мошенники", – рекомендует Будрене.
Сеть Rimi сообщает, что зафиксирован инцидент, связанный с несколькими сотнями профилей Mano Rimi в Литве.
"Никаких взломов в самой системе лояльности Rimi не было. Мы заметили нелегальный доступ к профилям клиентов, который был связан с ранее похищенными данными (это не было связано с самим Rimi)", – сказала представитель сети Эгле Красаускене.
По ее словам, Rimi обратилась в полицию и Государственную инспекцию по защите данных.
"Мы также связались с клиентами и попросили их поменять пароли", – сказала Красаускене.