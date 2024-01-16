Часть покупателей получила предупреждения: призывают менять пароли

Первым об этом сообщил портал 15min.

В комментарии Kesko Senukai Digital сказано, что данные не были украдены, но клиентам рекомендовали поменять пароли. Компания обратилась в правоохранительные органы.

"С учетом происходящего на рынке, мы используем дополнительную защиту для всех профилей Senukai.lt и попросили всех клиентов поменять пароли. Если есть вопросы, обращайтесь в центр обслуживания клиентов", – сообщает компания.

Пресс-секретарь Iki Lietuva Вайда Будрене сказала, что работники компании узнали, что через канал Telegram пытаются нелегально подключиться к программе лояльности компании.

"Поскольку была получена такая информация (...) IKI Lietuva немедленно проверила информационные системы. Никаких признаков взлома не обнаружено", – сказала Будрене.

По ее словам, в целях максимальной защиты клиентов их попросили поменять пароли.

IKI Lietuva обратилась в полицию и Государственную инспекцию по защите данных.