Холод и электромобиль — что нужно знать

Важно прогревать батареи



Как отмечает эксперт Ignitis, скорость зарядки зависит не только от мощности зарядной станции, но и от температуры батареи электромобиля. Батарея электромобиля не должна охлаждаться до низких температур и наиболее эффективна при комнатной температуре — около 20 °C.

"Если вы начнете заряжать батарею до того, как она нагреется, вы можете быть неприятно удивлены, обнаружив, что скорость зарядки значительно ниже обычной. Это зависит не от станции, а от температуры электромобиля и, в частности, его батареи. Даже очень мощная зарядная станция не может выдать больше энергии, чем может принять аккумулятор. Ограничение мощности контролируется внутренним зарядным устройством электромобиля. Оно оценивает состояние батареи и выдает столько энергии, сколько батарея может принять в данный момент. Во время зарядки батарея нагревается естественным образом или дополнительно подогревается системами автомобиля, поэтому скорость зарядки постепенно увеличивается", — комментирует Шершнев.