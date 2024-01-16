Главный советник президента Литвы высказался об обновлении соглашения по обороне

"Я думаю, что в этом случае, если мы видим, что договориться не удается, то лучше даже не пытаться это имитировать", - сказал К. Будрис "Žinių radijas".

"Потому что тогда будет еще одна упущенная возможность, еще один ненужный политический раскол по определенным вопросам", - подчеркнул он.

Между парламентариями правящей коалиции и оппозиции назревает инициатива об обновлении подписанного на этот срок оборонного соглашения.

Политики говорят, что пересмотренный документ должен включать обязательства по принятию немецкой бригады, созданию дивизии, изменениям в призыве на военную службу, а также соглашение об устойчивом финансировании обороны.