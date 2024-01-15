Растет спрос на услуги по перевозке пациентов — что необходимо знать?

Самой актуальной услугой, безусловно, является услуга по перевозки пациентов на гемодиализе, которая уже хорошо налажена, и около 200 жителей пользуются ею несколько раз в неделю. Еще одна группа пациентов, которые все чаще обращаются с просьбой о подвозе, — это те, кто нуждается в услуге для консультации с врачом-специалистом.

В последние месяцы, по его словам, наиболее активными пользователями были жители Лаздияйского, Пренайского, Вилкавишского и Кайшядорского районов. Управления здравоохранения, центры первичной медико-санитарной помощи и другие партнеры в этих муниципалитетах активно участвуют в проекте, общаются с пациентами, распространяют информацию о проекте и вносят свой вклад в его развитие.

В настоящее время в неделю перевозится в среднем около 300 пациентов, значительная часть которых регистрируется на горячей линии по номеру 1808. По словам Александра Касрадзе, руководителя "Горячей линии 1808", все больше людей обращаются в службу.

На данный момент услуга по подвозу доступна только жителям Каунасского, Мариямпольского, Таурагского и части Алитусского районов, нет сомнений, что с июля 2024 года, когда услуга станет доступна по всей Литве, потребность в поездках станет более насущной.

Транспорт делится на два вида: неспециализированный и специализированный. В последнем случае к перевозке привлекается человек с медицинским образованием. Это означает, что поездка осуществляется на машине скорой помощи и за состоянием пациента ведется наблюдение. При неспециализированной транспортировке пациента медик не сопровождает.

Минздрав напоминает, что услугами подвоза могут воспользоваться люди с нетрудоспособностью 55 % или более, инвалидностью или особыми потребностями, а также те, кто имеет право на надбавку за компенсируемые лекарства из-за недостаточного дохода. Также лица в возрасте 75 лет и старше, которые имеют право на надбавку за компенсируемые лекарства на основании недостаточного дохода и нуждаются в транспортной услуге по состоянию здоровья.

По словам А. Касрадзе, на горячую линию 1808 обычно обращаются около 70 пациентов и медицинских работников в день, которые хотят записаться на поездку. Однако не все из них могут быть зарегистрированы, так как они должны соответствовать требованиям.

Как забронировать услугу подвоза?

Заказать услугу можно, позвонив на горячую линию по короткому номеру 1808 или обратившись непосредственно по контактным данным каждого участвующего муниципалитета, опубликованным на сайте www.1808.lt.





Оператор транспортной службы проверит право пациента на получение услуги и предоставит подходящий автомобиль, соответствующий потребностям пациента, а также назначит время транспортировки. Заезд за пациентом осуществляется по расписанию и должен быть забронирован не менее чем за два рабочих дня.