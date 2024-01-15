Международная благотворительная организация: богатые богатеют, а бедные беднеют

По подсчетам Oxfam, пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние - с 405 млрд до 869 млрд долларов. Все миллиардеры мира вместе взятые стали с 2020 года на 3,3 трлн долларов богаче, подсчитали в Oxfam. Это означает, что их богатство росло темпами в три раза выше уровня инфляции, подчеркивают авторы доклада. При этом за этот же период 5 миллиардов беднейших людей в мире из-за инфляции потеряли 20 миллиардов долларов.