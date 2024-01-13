Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

День защитников свободы – День открытых дверей в Тускуленском мемориале

Где? Тускуленский мемориал

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

13 января в Литве - День защитников свободы. В этот день вспоминают 14 погибших во время советской агрессии в столице Литвы.

12–13 января с 10 до 18 ч. день открытых дверей в Тускуленском мемориале, посещение мемориала в этот день бесплатное.

Поляна незабудок

Где? Национальная библиотека им. М.Мажвидаса

Когда? с 12:30 ч.

Всех вильнюсцев и гостей города 13 января приглашают принять участие в создании Поляны незабудок в парке около библиотеки.

Незабудка – главный акцент мероприятия. В знак солидарности с Украиной призывают приносить на поляну не только незабудки, но и подсолнухи.

Цветы предлагается сделать своими руками.

Матч между баскетбольными клубами Wolves и Rytаs

Где? арена Avia Solutions Group (ул. Озо, 14)

Когда? с 17:00 ч.

Баскетбольный клуб Wolves у себя дома встречается с командой Rytаs.

Двери открываются с 15.00 ч.

Шоу мод

Где? Litexpo

Когда? с 15:00 ч.