Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

День защитников свободы – День открытых дверей в Тускуленском мемориале
Где? Тускуленский мемориал
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
13 января в Литве - День защитников свободы. В этот день вспоминают 14 погибших во время советской агрессии в столице Литвы.
12–13 января с 10 до 18 ч. день открытых дверей в Тускуленском мемориале, посещение мемориала в этот день бесплатное.
Поляна незабудок
Где? Национальная библиотека им. М.Мажвидаса
Когда? с 12:30 ч.
Всех вильнюсцев и гостей города 13 января приглашают принять участие в создании Поляны незабудок в парке около библиотеки.
Незабудка – главный акцент мероприятия. В знак солидарности с Украиной призывают приносить на поляну не только незабудки, но и подсолнухи.
Цветы предлагается сделать своими руками.
Матч между баскетбольными клубами Wolves и Rytаs
Где? арена Avia Solutions Group (ул. Озо, 14)
Когда? с 17:00 ч.
Баскетбольный клуб Wolves у себя дома встречается с командой Rytаs.
Двери открываются с 15.00 ч.
Шоу мод
Где? Litexpo
Когда? с 15:00 ч.
13 января в Вильнюсе пройдет мероприятие Phoenix Fashion Show. Состоится презентация нового бренда женской обуви – PHOENIX.
Вечер песен бардов: О.Дитковскис, A.Гинётис, группа Evelina ir Draugai
Где? Костел Св. Екатерины
Когда? с 18:00 ч.
Концерт посвящен Дню защитников свободы Литвы. Выступят известные барды Айдас Гинётис и Олегас Дитковскис, а также молодая группа Evelina ir Draugai.
Марафон спортивных товаров
Где? Vilnius Outlet
Когда? весь день
11-14 января в Vilnius Outlet скидки на спортивные товары.