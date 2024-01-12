Независимые поставщики электроэнергии учли замечания прокуратуры по поводу неустойки в условиях договора

Проверялось, соответствуют ли общие условия предлагаемых этим потребителям договоров купли-продажи электроэнергии и договоров оказания услуг по ее передаче положениям Закона об электроэнергетике, запрещающим включать в договоры для бытовых потребителей, а также для микро- и малых компаний, заключаемые после 1 июня 2023 г., не только плату за расторжение договора и смену поставщика, но и неустойку.