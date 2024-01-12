Независимые поставщики электроэнергии учли замечания прокуратуры по поводу неустойки в условиях договора

В ходе проверки прокуратура изучала обстоятельства, связанные с политикой акций и скидок, применяемой независимыми поставщиками электроэнергии к бытовым потребителям, микро- и малым компаниям.
Проверялось, соответствуют ли общие условия предлагаемых этим потребителям договоров купли-продажи электроэнергии и договоров оказания услуг по ее передаче положениям Закона об электроэнергетике, запрещающим включать в договоры для бытовых потребителей, а также для микро- и малых компаний, заключаемые после 1 июня 2023 г., не только плату за расторжение договора и смену поставщика, но и неустойку.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что общие условия договоров поставки электроэнергии, предлагаемых бытовым потребителям независимыми компаниями-поставщиками электроэнергии "Ignitis" и "Elektrum Lietuva", содержат противоречащие закону условия, обязывающие клиентов, досрочно расторгающих договоры, вернуть скидки или другие бонусы. Прокурор, констатировав нарушение общественного интереса, постановлением от 1 августа 2023 г. обязал Государственный совет по регулированию энергетики принять решение о применении мер по устранению нарушений правовых актов.
После того как эти независимые поставщики электроэнергии учли позицию Генеральной прокуратуры и Государственного совета по регулированию энергетики относительно предлагаемых общих условий договоров, предусматривающих обязанность потребителя по возврату предоставленных поставщиком скидок или других бонусов в случае досрочного расторжения договора и несоответствия императивным нормам права и объявили новые общие условия договоров купли-продажи электроэнергии и услуг по ее передаче, прокурор заключил, что нарушение общественного интереса в данной ситуации устранено.
В опубликованных компаниями новых общих условиях договоров для бытовых потребителей, субъектов микро- и малого бизнеса не предусматриваются обязанности по возврату скидок, бонусов и уплате неустойки при расторжении потребителем договора раньше срока пользования услугами, предусмотренного в специальной части договора.
Поставщики также обязались по отношению к этой категории потребителей, заключивших договоры после 1 июня 2023 г., не применять предусмотренные договорами условия о возврате скидок.
Прокуратура напоминает, что положения закона, действовавшие до 31 мая 2023 г., не запрещали предусматривать в срочных договорах неустойку за досрочное расторжение договора.