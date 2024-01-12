Конфискация рижского Дома Москвы: Захарова обещает Латвии "крайне болезненный" ответ

Захарова заявила, что решение Сейма Латвии является "кражей" и "воровством в государственном масштабе".

Свое заявление также опубликовало посольство России в Латвии. В нем конфискация здания названа "правовым произволом" и "актом государственного грабежа, грубо попирающим фундаментальные принципы международного права".

"Посольство предприняло демарш, уведомив латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причиненный материальный ущерб, а также убытки, понесенные в результате остановки деятельности Дома Москвы", — сказано в заявлении посольства. "Эта беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа и будет иметь самые серьезные последствия для ее инициаторов", — отмечает посольство.