Пентагон не смог проконтролировать всю военную помощь Киеву

Министерство обороны США не смогло полностью выполнить требования, касающиеся мониторинга конечного использования поставляемых Украине вооружений. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Пентагона, опубликованном в четверг, 11 января.

В нем отмечается, что по состоянию на 2 июня 2023 года не была проведена в срок инвентаризация оружия и военной техники на сумму более 1 млрд долларов, или 59 процентов от общего объема поставок, требующих усиленного контроля за конечным использованием. Речь идет, в частности, о противотанковом оружии, зенитных ракетных комплексах и дронах-камикадзе.

Авторы документа связывают большое количество неучтенных единиц оружия с неспособностью ведомства обеспечить полную отчетность о поставках. Это, в свою очередь, "может увеличить риск кражи или перенаправления" вооружений в третьи страны, отмечается в докладе.