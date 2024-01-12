В Литве состоится фестиваль короткометражных фильмов

 
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ФОТО: Shutterstock
17–23 января в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй состоится фестиваль короткометражных фильмов. В репертуаре – больше 100 короткометражных фильмов, созданных в разных странах мира. Фильмы по тематике и жанрам разделены на 21 программу.

Во время фестиваля международное жюри оценит конкурсные программы и объявит лауреатов – будут выбирать лучшие фильмы национальной и международной конкурсных программ. Один из фильмов получит специальную оценку кинокритиков, а один получит главный приз – Grand Prix фестиваля.

Фестиваль пройдет 17-23 января в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй и на платформе домашнего кино ŽMONĖS Cinema. Организатор фестиваля литовское агентство короткометражных фильмов Lithuanian Shorts.

Подробнее о программе и фильмах можно узнать здесь.

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