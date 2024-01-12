В Вильнюсе на площади Независимости зажгут памятные костры

Вечером в пятницу на площади Независимости в Вильнюсе традиционно зажгут памятные костры. Они также будут зажжены возле Вильнюсской телебашни и здания Литовского национального радио и телевидения.

В пятницу в Сейме соберутся защитники свободы – планируется их построение и встреча.

В Галерее витража в Сейме планируется открыть выставку фотографий украинского фотографа Валерия Милосердова "Ваша победа – наша победа".

В Центре посетителей Сейма пройдут мероприятия, посвященные историческим событиям 1991 года: образовательные занятия, детские творческие мастерские, концерт, показ видеоматериалов. Посетителей также будет ждать викторина, кинопоказы и выставка "Баррикадные плакаты. Январь 1991 года". Также состоится концерт мужского хора "Avanti Vilnius" под руководством руководителя вокального ансамбля Аушры Люткуте.