Министр юстиции Литвы критикует предложение по ужесточению санкций против белорусов: не хватает логики и причинно-следственной связи

"Департамент госбезопасности и другие правоохранительные органы говорят о тех гражданах Беларуси, которые проживают в Литве, ездят в Беларусь и возвращаются (...) – как проверить их на предмет сотрудничества или принадлежности к другому ведомству, какие у них намерения", – сказала Э. Добровольская в интервью для радиостанции, указав на аспекты риска, упоминаемые спецслужбами.
"Тем временем председатель КНБО говорит о возможной унификации ограничений в будущем. Иными словами, вопрос о людях, которые у нас есть уже сегодня, которые уже ездят, никак не решается", – пояснила министр.
Поэтому, по признанию Е. Добровольской, зарегистрированные в Сейме предложения о дополнительных ограничениях для белорусов – алогичны.
"Мне немного не хватает логики и причинно-следственной связи. То, что говорят доклады ДГБ и правоохранительные органы, – это очень серьезный вопрос, каким образом и какие риски у нас есть, как мы можем ими управлять", – пояснила член правительства.
"Такое предложение никак не отвечает тому, что говорит ДГБ. (...) Вопрос – что мы решаем и какими мерами? Хотелось бы, чтобы была хотя бы логическая цепочка", – подчеркнула она, не сомневаясь, что последний вопрос вернется в повестку дня парламентариев.
В декабре прошлого года трое консерваторов зарегистрировали законопоправки, которыми предлагается приостановить прием заявлений от граждан Беларуси на получение временного вида на жительство в Литве с применением к ним соответствующих исключений – например, такие ограничения не будут распространяться на высококвалифицированных работников.
Однако лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис назвал такое предложение, зарегистрированное однопартийцами, нервной реакцией на угрозы, упоминаемые Департаментом государственной безопасности (ДГБ), подчеркнув необходимость обсуждения эффективных мер по предотвращению таких угроз.