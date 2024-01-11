Первая леди Литвы удостоилась государственной награды Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ru.Delfi.lt

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Литву с официальным визитом, в среду вручил первой леди Литвы Диане Науседене государственную награду Украины – орден Княгини Ольги I степени.

Как сообщает Офис президента, наградой отмечен значительный личный вклад Д. Науседене в укрепление международного сотрудничества, в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства и популяризацию Украинского государства в мире.

"Это – награда всему литовскому народу, который с начала войны, без чьего-либо призыва и просьбы, сплотился во имя Украины и ее народа. Мы оказывали и будем оказывать всестороннюю помощь по зову нашего сердца. Мы продолжим поддерживать Украину всеми средствами и силами. Мы не устанем и не позволим устать остальным", – сказала Д. Науседене.

В 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Литвы Гитанаса Науседу орденом Ярослава Мудрого I степени за выдающиеся заслуги перед Украиной и ее народом.

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