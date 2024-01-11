ООН запросит $3,1 млрд на помощь Украине в 2024 году

Такую сумму назвала на заседании Совета безопасности ООН представитель Управления по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну. Годовой план гуманитарной поддержки Украины будет представлен в Женеве в следующий понедельник, 15 января.

"Пока продолжается война в Украине, и растут гуманитарные нужды, финансовая поддержка не должна ослабевать", – сказала Ворсону.

Её коллега Йенс Лерке заявил, что гуманитарная поддержка в наступившем году понадобится более чем 14,6 миллиона жителей Украины – это 40% населения страны.

Кроме того, в помощи будут нуждаться около 2,3 миллиона украинских беженцев в разных странах мира. Их потребности тоже включены в годовой план.

Около четырёх миллионов украинцев, в том числе около миллиона детей, были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами внутри собственной страны. Общее число беженцев Лерке оценивает в 6,3 миллиона.

Эдем Восорну сообщила, что серьёзную озабоченность вызывает положение жителей украинских регионов, оккупированных Россией.