Генкомиссар: спасенная девочка находится в безопасном окружении с родителями и специалистами

"Я точно знаю, что девочка находится в безопасном окружении, с ней ее родители и специалисты. Сегодня утром точно не могу сказать, где именно она находится, но она с теми людьми, с которыми должна быть", – сказал в четверг утром в интервью на радио LRT Пожела.

Он не мог сказать, охраняет ли сейчас полиция семью девочки, но, по его словам, если в этом будет необходимость, охрану выделят.

Генкомиссар призвал жителей удались из социальных сетей фотографии девочки, убрать ее имя, чтобы нельзя было идентифицировать ребенка.

"Если мы все хотим – я верю, что все мы этого хотим – чтобы девочка вернулась к нормальной жизни, жила в том же окружении, занималась хобби, делала то, что делала до сих пор, важно сделать это (убрать снимки и имя девочки) в целях защиты интересов ребенка", – сказал Пожела.