В Германии расследуют диверсию на газопроводе на севере страны

Трасса составляет часть критически важной инфраструктуры Германии. По информации журнала Der Spiegel, ущерб от повреждений превышает полтора миллиона евро. Кто совершил диверсию — неизвестно. Злоумышленники не делали никаких заявлений на этот счёт.

Строящийся газопровод ETL 180 соединяет плавучий терминал для приема танкеров со сжиженным природным газом в городе Брунсбюттеле с внутренней энергосетью. Предприятие Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG сообщило о повреждении в начале января, но первоначально масштабы случившегося не были известны.

Накануне Der Spiegel сообщил, что неизвестные просверлили, по меньшей мере, восемь отверстий диаметром около десяти миллиметров. Повреждения расположены в различных местах трубы на участке протяжённостью более одного километра. Предприятие выявило отсутствие герметичности, возникшее в результате постороннего вмешательства, при электронном контроле в ходе пробной прокачки газа в конце ноября и сразу сообщило об этом в полицию.