Суд отклонил жалобу белорусской активистки Карач в непредоставлении убежища в Литве

"Решение оставлено без изменений, апелляция отклонена", - сказала Elta Н. Лукошявичене.
Вильнюсский окружной административный суд 7 сентября 2023 г. оставил в силе решение Департамента миграции не предоставлять О. Карач убежище в Литве.
Белорусская активистка обжаловала это решение в ВАСЛ.
Решение ВАСЛ по делу является окончательным и обжалованию не подлежит.
В августе 2023 г. Департамент миграции отказал белорусской активистке О. Карач в предоставлении убежища, поскольку она была признана угрозой национальной безопасности Литвы. Однако в том же решении ей было предложено разрешение на временное проживание в стране сроком на один год по гуманитарным соображениям.
Женщина, имеющая вид на жительство в Литве с 2014 г., в январе 2022 г. решила попросить политического убежища, когда почувствовала, что белорусский режим пытается покушаться на ее жизнь. По словам О. Карач, временного вида на жительство ей недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности как в Литве, так и за рубежом.
Однако, по данным источников портала "Delfi", активистка могла сотрудничать с российской разведкой. Сама же О. Карач эту информацию категорически отрицает.
Департамент госбезопасности не разглашает причины, по которым было принято решение о том, что О. Карач представляет угрозу государственной безопасности.
Как указывают в Департаменте миграции, если безопасность и жизнь человека находятся под угрозой в стране происхождения, такого человека нельзя вернуть в страну происхождения – он признается беженцем и получает разрешение на временное проживание по гуманитарным соображениям.