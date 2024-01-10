Авиакомпания airBaltic продлила отмену всех рейсов в Тель-Авив

"Безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является главным приоритетом airBaltic. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями. Таким образом, компания сохраняет гибкость и готова при необходимости корректировать расписание рейсов", – цитирует "Новая газета. Балтия" авиакомпанию.

Всех пассажиров, купивших билеты на это направление, просят проверить свое бронирование на сайте авиакомпании, чтобы получить компенсацию, или связаться с колл-центром airBaltic.