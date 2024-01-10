В Литву прибыл президент Украины

В аэропорту президента Украины встречал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Литву. Приглашаю всех в 15:30 на площадь С. Даукантаса, где президент Украины обратится к народу, желая выразить благодарность всем вам за неустанную поддержку и помощь Украине и ее народу", – пишет президент Гитанас Науседа на своей странице в Facebook.

Никаких подробностей о визите и продолжительности пребывания В. Зеленского в Литве пока не сообщается.

Последний раз В. Зеленский посещал Литву в июле прошлого года, во время саммита НАТО в Вильнюсе.