Читатель был возмущен условиями работы почтальона: это насмешка над человеком

 
Кристина Кибартайте-Дамуле
ru.DELFI.lt
ФОТО: Skaitytojos nuotr.
В редакцию Delfi обратилась читатель Виолета, которая была в ужасе от условий работы почтальона в Траку Воке. Даже в метель она возит почту на велосипеде.

"Почтальон в Траку Воке уже несколько месяцев развозит почту на велосипеде или ходит пешком. Машину у нее "Литовская почта" забрала, заявив, что можно обойтись и без нее. Интересно, могла бы мать начальника, который так решил, делать это зимой на велосипеде? Разве это не насмешка над человеком?

В Траку Воке нет ни тротуаров, ни освещения, зимой дороги плохо чистят. "Литовская почта" не думает, что это опасно для жизни почтальона?" – возмущалась Виолета.

Представитель "Литовской почты" Лукас Задарацкас сказал Delfi, что в Траку Воке работают два почтальона – один ходит пешком, другой ездит на автомобиле.

"Все зависит от количества посылок или писем, а также от расстояния, тогда один почтальон берет авто, а другой идет пешком. Как в этом районе, так и в других, почтальоны носят лишь небольшие посылки и обслуживают небольшую территорию", – сказал он.

Задарацкас подчеркнул, что когда везут много посылок или большие посылки, почтальон всегда едет на автомобиле.

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